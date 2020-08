Cliente Passeio São Carlos que acumular R$ 100 em compras ganha 1 litro de chopp

Para Passeio São Carlos, o Dia dos Pais não é um dia comum, e para isso está realizando uma promoção que todo Pai vai adorar.

A promoção funcionará da seguinte forma, ao acumular R$100,00 em compras nas lojas do empreendimento, com exceção das âncoras,Savegnago, Petz, Telhanorte e SmartFit, o cliente leva pra casa uma garrafa de 1 litro de Chopp Colina Pilsen.

A promoção é válida para todas as compras realizadas entre os dias 07 e 08 de agosto de 2020, sendo no máximo de 2 garrafas de Chopp Colina Pilsen por CPF. Estoque limitado!

As trocas podem ser retiradas no Truck de Choppda Joy Sellers, localizado no Térreo 2 do PasseioSão Carlos, em frente ao quiosque da Piticas, na sexta-feira, 07 de agosto, das 12 às 20h ou no sábado, 08 de agosto, das 10h às 20h.

O Passeio São Carlos, por ser um local amplo e arejado está com todas suas lojas funcionando, respeitando todos os protocolos sanitários,abaixo seguem nossos horários:

Praça de Alimentação: segunda à domingo das 11h às 17h

Lojas satélites: segunda à sábado das 13h às 19h e aos domingos e feriados das 12h às 18h

Supermercado Savegnago: segunda à sábado das 7h às 22h e aos domingos e feriados das 7h às 20h

Telhanorte: segunda à sábado das 8h às 22h e aos domingos e feriados das 10h às 18h

PETZ: segunda à sábado das 9h às 22h e aos domingos e feriados das 9h às 20h

Farmácia do Rosário: segunda à sábado das 7h às 20h aos domingos das 7h às 19h

Academia Smart Fit: por agendamento.

Lembrando que além do horário de atendimento presencial nossas lojas estão atendendo por delivery e take away, consulte as formas de contato em nosso site www.passeiosaocarlos.com.br e em nossas redes sociais.

Passeio São Carlos. Seu Passeio Cada Dia Mais Completo.

