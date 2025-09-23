(16) 99963-6036
terça, 23 de setembro de 2025
Neste domingo

Clássicos e memórias musicais: Banda Onnix se apresenta no Circuito Arena Flashback

23 Set 2025 - 19h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Banda Ônix - Crédito: divulgaçãoBanda Ônix - Crédito: divulgação

O Teatro de Arena José Saffioti Filho recebe, no próximo dia 28 de setembro, a partir das 18h30, mais uma edição do Circuito Arena Flashback. A atração principal será a Banda Onnix, conhecida por seu repertório diversificado e pela energia contagiante em cada apresentação.

Formada em 2005, a banda é composta por Nei Custódio (vocal), Sílvio Rizzo (teclado), Fernando Filho (contrabaixo), Junior Torrezan (bateria) e Marco Rizzo (guitarra). Ao longo de 20 anos de trajetória, consolidou-se como referência no cenário musical, especialmente pelos sucessos do Flashback e clássicos que atravessam gerações.
Entre 2008 e 2016, o grupo integrou o projeto “Os Inimitáveis”, em parceria com Os Inimitáveis Som 7, retomando em 2017 o nome original. Desde então, segue com a missão de resgatar boas memórias e proporcionar ao público experiências marcadas pela música.

O Circuito Arena Flashback acontece no Teatro de Arena José Saffioti Filho, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, localizado na Rua Marechal Deodoro, 1.726, no Centro.

Leia Também

Ingressos avulsos da TUSCA 2025 começam a ser vendidos nesta terça (23), às 18h30
Entretenimento10h59 - 23 Set 2025

Ingressos avulsos da TUSCA 2025 começam a ser vendidos nesta terça (23), às 18h30

Paróquia São José promove Almoço da Primavera em outubro
19/1007h23 - 23 Set 2025

Paróquia São José promove Almoço da Primavera em outubro

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/09) para o seu signo
Entretenimento06h05 - 23 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/09) para o seu signo

Festival Cultural Edição Brasilidades movimenta fim de semana em Ibaté
Entretenimento17h49 - 22 Set 2025

Festival Cultural Edição Brasilidades movimenta fim de semana em Ibaté

Expocar São Carlos reunirá mais de 500 carros em megaevento no dia 9 de novembro
4ª Edição 09h55 - 22 Set 2025

Expocar São Carlos reunirá mais de 500 carros em megaevento no dia 9 de novembro

Últimas Notícias