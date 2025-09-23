Clássicos e memórias musicais: Banda Onnix se apresenta no Circuito Arena Flashback

Banda Ônix - Crédito: divulgação

O Teatro de Arena José Saffioti Filho recebe, no próximo dia 28 de setembro, a partir das 18h30, mais uma edição do Circuito Arena Flashback. A atração principal será a Banda Onnix, conhecida por seu repertório diversificado e pela energia contagiante em cada apresentação.

Formada em 2005, a banda é composta por Nei Custódio (vocal), Sílvio Rizzo (teclado), Fernando Filho (contrabaixo), Junior Torrezan (bateria) e Marco Rizzo (guitarra). Ao longo de 20 anos de trajetória, consolidou-se como referência no cenário musical, especialmente pelos sucessos do Flashback e clássicos que atravessam gerações.

Entre 2008 e 2016, o grupo integrou o projeto “Os Inimitáveis”, em parceria com Os Inimitáveis Som 7, retomando em 2017 o nome original. Desde então, segue com a missão de resgatar boas memórias e proporcionar ao público experiências marcadas pela música.

O Circuito Arena Flashback acontece no Teatro de Arena José Saffioti Filho, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, localizado na Rua Marechal Deodoro, 1.726, no Centro.

Leia Também