Clássico de Stanley Kubrick no Cineclube do CDCC

Durante uma guerra, quatro soldados presos atrás das linhas inimigas precisam enfrentar seus medos e desejos - Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe uma sessão dupla com os filmes Medo e Desejo e A Morte Passou Perto sábado, 17, sábado, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

MEDO E DESEJO

Fear and Desire, EUA, 1953, Drama, 61 minutos

Direção: Stanley Kubrick

Elenco: Frank Silvera, Paul Mazursky, Kenneth Harp, Steve Coit, Virginia Leith

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos

Contém: Violência, diálogos adultos

Áudio original em inglês, com legendas em português

Sinopse: Durante uma guerra, quatro soldados presos atrás das linhas inimigas precisam enfrentar seus medos e desejos.

A MORTE PASSOU PERTO

Killer’s Kiss, EUA, 1955, Suspense, 67 minutos

Direção: Stanley Kubrick

Elenco: Frank Silvera, Irene Kane, Jamie Smith

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos

Contém: Violência, diálogos adultos

Áudio original em inglês, com legendas em português

Sinopse: Pronto para pegar um trem para sua cidade natal, um boxeador derrotado conta sobre os eventos estranhos e tortuosos que aconteceram com ele nos últimos dias.

