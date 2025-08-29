Circuito Arena traz MPB e samba neste domingo em São Carlos

Neste domingo (31), São Carlos recebe mais uma edição especial do Circuito Arena, evento promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Com entrada gratuita, a programação acontece das 17h30 às 20h30, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, no Centro da cidade, e promete encantar o público com música brasileira de qualidade e um ambiente de celebração cultural.

A noite será embalada por dois espetáculos que homenageiam e revigoram a música popular brasileira. O primeiro é “Não Deixe o Samba Morrer”, com a cantora Larissa Pedrosa e convidados, projeto que presta tributo ao samba de raiz e aos grandes nomes da música negra brasileira, como Nelson Sargento, Geraldo Filme, Jovelina Pérola Negra e Clementina de Jesus.

Mais do que um show, o espetáculo propõe uma reflexão profunda sobre o samba como expressão de resistência e identidade cultural. “É uma valorização da história e da força da comunidade negra por meio da música”, destaca a produção.

Em seguida, o palco será tomado pelo show “Almas de Claves”, que reúne os músicos André de Souza, Maria Butcher e banda. O repertório mistura canções autorais e releituras de ícones da MPB, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento e Vinícius de Moraes. A banda é composta por Bruno Bernini (bateria), Ricieri Nascimento (baixo) e Thiago Carreri (violão e guitarra), além das vozes de André e Maria.

De acordo com Mariana Navarro, diretora de Artes e Cultura, o Circuito Arena marca o início de um novo ciclo no cenário artístico da cidade. “Esse evento é resultado do primeiro edital de fomento aos artistas locais, uma conquista importante para a cultura são-carlense. A cada último domingo do mês, o Teatro de Arena será palco da música, da arte e do encontro”, afirmou.

Além das atrações musicais, o público poderá desfrutar de opções gastronômicas e chope gelado, oferecidos pelos empreendedores da Economia Solidária, em um ambiente acolhedor e familiar.

