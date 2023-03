Circuito Arena Especial em homenagem ao Dia de Circo acontece domingo na Praça XV

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Culturas (Cemac), apresenta no próximo domingo, 26, a partir das 17h30, na Praça XV, uma edição especial do Circuito Arena em homenagem ao Dia Nacional do Circo.

O espetáculo da Estação Circo é aberto ao público de todas as idades. “A nossa intenção é levar diversão e despertar nas crianças o gosto pela arte e a música e trabalhar de forma alegre a coordenação e o desenvolvimento da linguagem”, garante Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura.

A importância da data reside no fato de valorizar a arte circense e também seus integrantes como os palhaços, os malabaristas, os trapezistas, os acrobatas, os contorcionistas, os equilibristas e os mágicos.

Essa data comemorativa é celebrada no dia 27 de março por conta do nascimento de Abelardo Pinto, conhecido como o palhaço Piolin, muito famoso na década de 1920.

