Circuito Arena em Casa: quinta tem baile da saudade especial

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac) preparou para a próxima quinta-feira, dia 25 de junho, a partir das 19h, uma apresentação especial para as pessoas da melhor idade.

Todos vão poder relembrar os velhos tempos e dançar sem sair de casa. A apresentação será da Banda Digito 3, porém somente com repertório a partir dos anos 60. Francisco Petrônio, idealizador do Baile da Saudade, interprete de várias canções, vai ser um dos homenageados.

“Em tempos de pandemia a melhor opção é sempre ficar em casa, mas com diversão fica mais fácil. Desde 18 de abril estamos oferecendo uma programação diversificada através do nosso Circuito Arena em Casa, sempre com bandas e cantores da cidade. Como aqui em São Carlos temos muitos grupos da terceira idade nos centros comunitários, na Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) e um Conselho do Idoso atuante, recebemos o pedido e vamos atender o pessoal com um belo show, na verdade um baile da saudade”, explica Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura.

De acordo com Nilva Rodrigues, professora do Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, a turma do CRI está super animada. “Muitas alunos estão preparando o figurino para dançar na sala de casa. Temos casais que faziam aulas de dança antes da pandemia e que estão loucos para participar, mesmo que pela internet, de um bom baile”.

Para participar do show basta acessar o facebook.com/cemac.saocarlos.

A TVE (TV Educativa de São Carlos) também vai transmitir o Baile da Saudade pelo canal 51.1 da TV aberta digital - 12 da NET e 8 da C-Lig TV.

