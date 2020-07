Circuito Arena em Casa Prepara nova programação para o fim de semana

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac), já fechou uma nova programação de shows musicais para o próximo fim de semana com bandas e cantores da cidade.

Nesta sexta-feira, 31, três apresentações estão programadas no Circuito Arena em Casa, começando a partir das 19h com o show da Banda Joy. Já a partir das 21h quem sobe ao palco é o grupo Geleia Geral. Encerrando a sexta, às 23h, o DJ Johnny Correa comanda o som.

No sábado (1/8) tem Charles e Adriano (19h) e Vanessa Madalla e Thiago Branco (21h). No domingo (2/8) a festa começa mais cedo. Logo às 10h tem apresentação da dupla Paganelli e Rosângela. Já às 16h quem sobe ao palco é Naiara Amaral com a participação especial da dupla Alex Moraes e Hilton Franco. Brazuca Jam finaliza a programação da semana com show a partir das 19h.

Para participar do show basta acessar o FACEBOOK.COM/CEMAC.SAOCARLOS e curtir a live.

