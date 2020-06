Circuito Arena em Casa prepara nova programação para o fim de semana

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac), já fechou uma nova programação de shows musicais para o próximo fim de semana com bandas e cantores da cidade.

A festa começa na quinta-feira (18/06), a partir das 19h, com a apresentação da Sweet Harmony. Na sexta-feira (19/06) a diversão continua com a live da Quarta Essência também às 19h. No sábado (20/06) tem dois shows marcados. A partir das 19h quem sobe ao palco é a Banda Babilônia e na sequência, 21h, a cantora Regina Dias comanda o espetáculo com interpretações de canções de grandes nomes da MPB. O fim de semana termina com muita música sertaneja no domingo (21/06), 19h, com a live da dupla José Paulo e João Pedro.

Já subiram no palco do Circuito Arena em Casa, que começou no dia 18 de abril pela página do CEMAC na internet, os seguintes grupos, bandas e cantores de São Carlos: Tempero Brazuca, Neto Rockfeller e Mayra Aveliz, Mamonas, cantor Rudy, Aline Braga e banda, Pedro Vitor e Mariana, João Carlos e Bruno, Caio Mania, Sheila Lima, Banda Vinil 78, Maria Butcher e André Souza, Tim Maia Tributo, Banda Classix, Rodrigo Zanc, Senza Fine, Pedro Henrique, Nara Dom, Jota Gonzalez, Leme, Banda Onnix, Mih Marchetti e convidados, Belotti e Vianna, Doce Veneno, banda 5ª Avenida, banda Marcapasso, Grupo Estilo e Duo Us Dias.

Para participar do show basta acessar o facebook.com/cemac.saocarlos e curtir a live.

