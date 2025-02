Cineclube retorna com obra que discute o regime nazista

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Operação Valkiria, sábado, 8, sábado, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Para abrir o primeiro mês de programação, o Cineclube CDCC planejou uma dinâmica especial: serão apresentados filmes que abordam temas importantes sobre o panorama geopolítico da era contemporânea. Entre os temas explorados, teremos o retrato da Segunda Guerra Mundial, a atual questão do conflito Israel-Palestina, e por fim, a biografia do revolucionário Che Guevara e sua atuação na América Latina, sob a perspectiva do aclamado diretor Walter Salles, autor dos filmes Central do Brasil e Ainda Estou Aqui, entre outros. O Cineclube CDCC convida todos a participarem desta programação especial.

OPERAÇÃO VALKIRIA

Stauffenberg, Alemanha, Áustria, Itália, 2004, Guerra, 92 minutos

Direção: Jo Baier

Elenco: Sebastian Koch, Waldemar Kobus, Ulrich Tukur, Nina Kunzendorf

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (contém violência)

Áudio original em alemão, com legendas em português.

Sinopse: A incrível história de Clause von Stauffenberg, condecorado coronel do exército que se dedica a acabar com o reinado de Adolf Hitler após testemunhar atrocidades da guerra e sofrer ferimentos no campo de batalha.

Leia Também