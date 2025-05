Cineclube do CDCC mostra obra icônica de Stanley Kubrick

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação/Warner Bros

O Cineclube CDCC exibe uma sessão dupla com os filmes Laranja Mecânica sábado, 31, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Laranja Mecânica

A Clockwork Orange, Estados Unidos/Reino Unido, 1971, Drama, 136 minutos

Direção: Stanley Kubrick

Elenco: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Miriam Karlin

Classificação indicativa: 16 anos

Contém: sexo, drogas ilícitas, violência extrema

Áudio original em inglês, com legendas em português

Sinopse: No futuro, um jovem líder de gangue é levado para a prisão e decide ser voluntário em um experimento, mas os resultados não são os esperados.

