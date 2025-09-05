(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Entretenimento

Cineclube do CDCC exibe “Tico-Tico no Fubá” ficção inspirada na vida do compositor Zequinha Abreu

O filme é “Tico-Tico no Fubá”, emocionante história da vida de Zequinha Abreu e uma homenagem às marchinhas e músicas populares

05 Set 2025 - 14h06Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cineclube do CDCC exibe “Tico-Tico no Fubá” ficção inspirada na vida do compositor Zequinha Abreu -

O Cineclube CDCC exibe uma sessão com o filme Tico-Tico no Fubá dia 06 de setembro, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Tico-Tico no Fubá
Tico-Tico no Fubá, Brasil, Drama, 1952, 104 minutos
Direção: Adolfo Celi
Elenco: Anselmo Duarte, Tônia Carrero, Marisa Prado, Marina Freire, Ziembinski
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
Contém: Drogas Lícitas
Áudio original em português

Sinopse: Versão ficcional da vida do compositor brasileiro Zequinha de Abreu (1880-1935), autor da canção “Tico-Tico no Fubá” que se tornou um sucesso internacional na década de 1940.

Resenha: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.

Cineclube CDCC – exibição do filme Tico-Tico no Fubá
Quando: Sábado, 06 de setembro, às 20 horas
Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227

Leia Também

Neste domingo tem Porco no Rolete na Paróquia São José
07/0913h02 - 05 Set 2025

Neste domingo tem Porco no Rolete na Paróquia São José

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/09) para o seu signo
Entretenimento06h08 - 05 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/09) para o seu signo

LINIKER é confirmada como atração da TUSCA 2025
Entretenimento19h49 - 04 Set 2025

LINIKER é confirmada como atração da TUSCA 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/09) para o seu signo
Entretenimento06h01 - 04 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/09) para o seu signo

Feira da Barganha e Tributo a Tião Carreiro & Pardinho agitam o Bicão neste domingo
Entretenimento17h48 - 03 Set 2025

Feira da Barganha e Tributo a Tião Carreiro & Pardinho agitam o Bicão neste domingo

Últimas Notícias