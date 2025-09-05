Cineclube do CDCC exibe “Tico-Tico no Fubá” ficção inspirada na vida do compositor Zequinha Abreu

O Cineclube CDCC exibe uma sessão com o filme Tico-Tico no Fubá dia 06 de setembro, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.
Tico-Tico no Fubá
Tico-Tico no Fubá, Brasil, Drama, 1952, 104 minutos
Direção: Adolfo Celi
Elenco: Anselmo Duarte, Tônia Carrero, Marisa Prado, Marina Freire, Ziembinski
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
Contém: Drogas Lícitas
Áudio original em português
Sinopse: Versão ficcional da vida do compositor brasileiro Zequinha de Abreu (1880-1935), autor da canção “Tico-Tico no Fubá” que se tornou um sucesso internacional na década de 1940.
Resenha: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.
Cineclube CDCC – exibição do filme Tico-Tico no Fubá
Quando: Sábado, 06 de setembro, às 20 horas
Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227