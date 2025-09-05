Cineclube do CDCC exibe “Tico-Tico no Fubá” ficção inspirada na vida do compositor Zequinha Abreu

O Cineclube CDCC exibe uma sessão com o filme Tico-Tico no Fubá dia 06 de setembro, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Tico-Tico no Fubá

Tico-Tico no Fubá, Brasil, Drama, 1952, 104 minutos

Direção: Adolfo Celi

Elenco: Anselmo Duarte, Tônia Carrero, Marisa Prado, Marina Freire, Ziembinski

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos

Contém: Drogas Lícitas

Áudio original em português

Sinopse: Versão ficcional da vida do compositor brasileiro Zequinha de Abreu (1880-1935), autor da canção “Tico-Tico no Fubá” que se tornou um sucesso internacional na década de 1940.

Resenha: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.

Cineclube CDCC – exibição do filme Tico-Tico no Fubá

Quando: Sábado, 06 de setembro, às 20 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227

