Cineclube do CDCC exibe o clássico “A Cor Púrpura” neste sábado

O Cineclube do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC-USP) promove, neste sábado (15), às 20h, a exibição do aclamado drama “A Cor Púrpura”, dirigido por Steven Spielberg. A sessão acontece no auditório do CDCC, localizado no prédio histórico da Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

Baseado no romance da escritora Alice Walker — primeira mulher negra a receber o Prêmio Pulitzer — o filme é considerado uma obra marcante do cinema norte-americano. Lançado em 1985, “A Cor Púrpura” (The Color Purple) tem 154 minutos de duração e conta com um elenco de peso: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery e Oprah Winfrey.

A trama acompanha quatro décadas da vida de Celie, uma mulher afro-americana que enfrenta abusos, violências e intolerância no sul dos Estados Unidos. O longa é conhecido por sua força emocional e pela representação profunda da resistência feminina e da busca por dignidade.

A sessão exibirá o filme em áudio original (inglês) com legendas em português.

Classificação indicativa: 14 anos, com avisos de conteúdo psicológico, violência e violência sexual.

