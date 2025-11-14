(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Entretenimento

Cineclube do CDCC exibe o clássico “A Cor Púrpura” neste sábado

14 Nov 2025 - 14h07Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cineclube do CDCC exibe o clássico “A Cor Púrpura” neste sábado -

O Cineclube do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC-USP) promove, neste sábado (15), às 20h, a exibição do aclamado drama “A Cor Púrpura”, dirigido por Steven Spielberg. A sessão acontece no auditório do CDCC, localizado no prédio histórico da Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

Baseado no romance da escritora Alice Walker — primeira mulher negra a receber o Prêmio Pulitzer — o filme é considerado uma obra marcante do cinema norte-americano. Lançado em 1985, “A Cor Púrpura” (The Color Purple) tem 154 minutos de duração e conta com um elenco de peso: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery e Oprah Winfrey.

A trama acompanha quatro décadas da vida de Celie, uma mulher afro-americana que enfrenta abusos, violências e intolerância no sul dos Estados Unidos. O longa é conhecido por sua força emocional e pela representação profunda da resistência feminina e da busca por dignidade.

A sessão exibirá o filme em áudio original (inglês) com legendas em português.
Classificação indicativa: 14 anos, com avisos de conteúdo psicológico, violência e violência sexual.

 

 

Leia Também

Liberty Music Hall recebe Baile Flashback das Mulheres neste sábado
Entretenimento07h52 - 14 Nov 2025

Liberty Music Hall recebe Baile Flashback das Mulheres neste sábado

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/11) para o seu signo
Entretenimento05h56 - 14 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/11) para o seu signo

Versificar é lançado em São Carlos com aulas gratuitas de poesia e rima
Entretenimento17h49 - 13 Nov 2025

Versificar é lançado em São Carlos com aulas gratuitas de poesia e rima

Festa das Cores acontece neste sábado na Paróquia Santo Antônio
Entretenimento13h10 - 13 Nov 2025

Festa das Cores acontece neste sábado na Paróquia Santo Antônio

São Carlos recebe Carreata de Natal da Havan no dia 26 de novembro
Entretenimento08h04 - 13 Nov 2025

São Carlos recebe Carreata de Natal da Havan no dia 26 de novembro

Últimas Notícias