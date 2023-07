Cineclube CDCC: filme retrata relação de infância periférica com criminalidade

O Cineclube CDCC é uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. Iniciado em 1981, suas sessões acontecem aos sábados, às 20 horas, e procuram levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

No mês de julho, o Cineclube CDCC terá como programação o "Ciclo Hector Babenco", com exibições de obras do diretor argentino. Saiba mais sobre ele em texto preparado pela equipe do Cineclube clicando aqui.

Neste sábado, 15, ocorrerá a exibição do filme Pixote, a lei do mais fraco no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é franca.

PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO

Brasil, 1980, Drama, 128 minutos

Direção: Héctor Babenco

Elenco: Fernando Ramos da Silva, Jorge Julião, Gilberto Moura, Marília Pêra

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 18 anos

Contém: Assassinato, nudez, relação íntima

Áudio original em português

SINOPSE: Aos 11 anos, um menor abandonado foge do reformatório, onde aprendeu muito sobre o crime, para viver nas ruas. Ele sobrevive atuando como traficante, assassino e até cafetão.

Leia Também