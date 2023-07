Cineclube CDCC: filme dirigido por Babenco mostra relação entre presos na Ditadura Militar

O Cineclube CDCC é uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. Iniciado em 1981, suas sessões acontecem aos sábados, às 20 horas, e procuram levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

No mês de julho, o Cineclube CDCC terá como programação o "Ciclo Hector Babenco", com exibições de obras do diretor argentino. Saiba mais sobre ele em texto preparado pela equipe do Cineclube clicando aqui.

Neste sábado, 22, ocorrerá a exibição do filme O Beijo da Mulher-Aranha no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é franca.

O BEIJO DA MULHER ARANHA

Kiss of the Spider-Woman, EUA-Brasil, 1985, Drama, 117 minutos

Direção: Héctor Babenco

Elenco: William Hurt, Raúl Juliá, Sônia Braga

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 18 anos

Contém: Crime de ódio, tortura, linguagem imprópria

Áudio em inglês com legendas em português

SINOPSE: Dois prisioneiros dividem a cela numa cadeia da América do Sul. Um deles está preso por comportamento imoral, o outro por motivos políticos.

