Cineclube CDCC faz sessão de filme brasileiro que se passa no contexto da ditadura militar

O Cineclube CDCC exibe o filme Cabra-Cega neste sábado, 23, às 20h. A sessão acontece no auditório do prédio do CDCC, localizado na rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento prévio, bastando comparecer ao local.

CABRA-CEGA

Brasil, 2004, Drama, 107 minutos

Direção: Toni Venturi

Elenco: Leonardo Madeiros, Débora Duboc, Jonas Bloch, Michel Bercovitch

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos

Contém: Violência, linguagem imprópria, nudez, relação íntima

Áudio original em português

Sinopse: Dois estudantes vivem o sonho da revolução em meio à Ditadura Civil-militar do Brasil. Um deles, Tiago, é ferido numa ação e precisa se esconder num apartamento. Ali é cuidado por Rosa, sua enfermeira e contato com as ruas.

