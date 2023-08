Cineclube CDCC exibe um clássico do cinema

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC é uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. Iniciado em 1981, procura levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

Às 20h deste sábado, 5, acontece a exibição do filme Regras do Jogo no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é franca, basta comparecer ao local.

A REGRA DO JOGO

La Règle du jeu, França, 1939, Comédia Dramática, 106 minutos

Direção: Jean Renoir

Elenco: Nora Gregor, Paulette Dubost, Jean Renoir

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Contém: Diálogo adulto

Áudio em francês com legendas em português

SINOPSE: Em uma casa no campo, a tradicional burguesia francesa da época passa um tempo com os empregados durante o verão. Em um baile de máscaras que tomou lugar dentro da propriedade, várias ligações românticas são feitas. Diversas tramas amorosas se desenrolam, tanto do lado dos patrões como do lado dos empregados, levando a um trágico final para que a ordem social corrupta se mantenha intacta.

Leia Também