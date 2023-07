Cineclube CDCC exibe último filme do “Ciclo Hector Babenco”

O Cineclube CDCC é uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. Iniciado em 1981, suas sessões acontecem aos sábados, às 20 horas, e procuram levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

No mês de julho, o Cineclube CDCC teve como programação o "Ciclo Hector Babenco", com exibições de obras do diretor argentino. Saiba mais sobre ele em texto preparado pela equipe do Cineclube clicando aqui.

Neste sábado, 29, encerra-se o ciclo com a exibição do filme Carandiru no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é franca.

CARANDIRU

Brasil, 2003, Drama, 146 minutos

Direção: Héctor Babenco

Elenco: Luiz Carlos Vasconcelos, Rodrigo Santoro, Milton Gonçalves

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos

Contém: Violência, diálogo adulto, relação íntima

Áudio original em português

SINOPSE

O médico Luiz Carlos Vasconcelos se oferece para realizar um trabalho de prevenção a AIDS no maior presídio da América Latina, o Carandiru. Lá ele convive com a realidade dos cárceres, que inclui violência, superlotação das celas e instalações precárias. Porém, apesar de todos os problemas, o médico logo percebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas, existindo dentro da prisão solidariedade, organização e uma grande vontade de viver.

