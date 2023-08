Cineclube CDCC exibe thriller noir na sessão deste sábado, 12 de agosto

Às 20h do sábado, 12 de agosto, acontece a exibição do filme “O Mundo Odeia-me” no auditório do prédio do CDCC, localizado na rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento prévio, bastando comparecer ao local.

O MUNDO ODEIA-ME

The Hitch-Hiker, EUA, Thriller Noir, 1953, 71 minutos

Direção: Ida Lupino

Elenco: Edmond O'Brien, Frank Lovejoy, William Talman

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Contém: Violência

Áudio em inglês com legendas em português

SINOPSE

Dois viajantes de meia-idade cometem o erro de suas vidas quando decidem ajudar um misterioso e psicótico viajante pedindo carona na estrada. Ele nunca fecha o olho direito – mesmo quando está dormindo!

