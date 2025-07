Cineclube CDCC exibe “O Agente da Estação” neste sábado

O Cineclube do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) promove neste sábado, 19 de julho, às 20h, a exibição gratuita do filme “O Agente da Estação”. A sessão acontece no auditório do prédio histórico do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. Não é necessário retirar ingressos com antecedência.

Lançado em 2003, o longa-metragem norte-americano dirigido por Tom McCarthy é um drama sensível que acompanha a jornada de um homem com nanismo que, após a morte de seu único amigo, decide se isolar em uma antiga estação ferroviária no interior de Nova Jersey. Lá, ele acaba formando laços improváveis com um vendedor de cachorro-quente extrovertido e uma mulher que enfrenta seus próprios dilemas pessoais.

Com 90 minutos de duração, o filme conta com as atuações de Peter Dinklage, Patricia Clarkson e Bobby Cannavale. A obra será exibida em áudio original em inglês, com legendas em português, e tem classificação indicativa de 12 anos, por conter cenas com uso de drogas lícitas.

