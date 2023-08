Cineclube CDCC exibe filme francês neste sábado, 26

SIGA O SCA NO

O Cineclube CDCC exibe o filme Madame Bovary neste sábado, 26, às 20h. A sessão acontece no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento prévio, bastando comparecer ao local.

MADAME BOVARY

Madame Bovary, França, Drama, 1991, 146 minutos

Direção: Claude Chabrol

Elenco: Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Contém: Adultério, diálogo adulto

Áudio em francês com legendas em português

Sinopse: Emma é filha de um pequeno proprietário de terras e sonha com a vida glamorosa dos romances. Ela se casa com um médico de situação razoável, mas não se adapta a um cotidiano sem maiores emoções e começa a gastar e a ter amantes.

RESENHA: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.

