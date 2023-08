Cineclube CDCC exibe filme épico russo neste sábado

Às 20 horas do sábado, 19, acontece a exibição do filme Alexander Nevsky no auditório do prédio do CDCC, localizado na rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento prévio, bastando comparecer ao local.

ALEXANDER NEVSKY

Alexander Nevsky, União Soviética, 1938, Drama Histórico, 112 minutos

Direção: Sergei Eisenstein

Elenco: Nikolai Okhlopkov, Andrei Abrikosov, Dmitriy Orlov

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Contém: Violência

Áudio em russo com legendas em português

Sinopse: Na primeira metade do século 13, o príncipe Aleksandr Nevsky evita o confronto com os tártaros que impunham pesados tributos às cidades russas, e concentra os esforços na organização de um exército popular.

RESENHA: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.

Leia Também