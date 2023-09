Cineclube CDCC exibe filme brasileiro baseado em romance de Rachel de Queiroz

O Cineclube CDCC exibe o filme O Quinze neste sábado, 02 de setembro, às 20 horas. A sessão acontece no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento prévio, bastando comparecer ao local.

O QUINZE

Brasil, 2004, Drama, 100 minutos

Direção: Jurandir de Oliveira

Elenco: Juan Alba, Karina Barum, Jurandir de Oliveira, Maria Fernanda

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos

Contém: Temas sensíveis, nudez, relação íntima

Áudio original em português

Sinopse: Em 1915, o Ceará é assolado por forte seca. A jovem professora Conceição passa as férias na fazenda de sua avó e se envolve com seu primo Vicente. Os caminhos da mulher se cruzam com os do vaqueiro Chico Bento e sua família. Para fugir da fome e do desemprego, Chico abandona sua cidade e parte para Fortaleza em busca de uma vida melhor.

