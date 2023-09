Cineclube CDCC exibe filme brasileiro baseado em fato reais

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Última Parada: 174 neste sábado, 16, às 20h. A sessão acontece no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento prévio, bastando comparecer ao local.

ÚLTIMA PARADA: 174

Brasil, 2008, Drama de ação, 111 minutos

Direção: Bruno Barreto

Elenco: Michel Gomes, Marcello Melo Jr, Cris Vianna

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Contém: Drogas, assassinato, relação Íntima

Áudio original em português

Sinopse: Baseado em histórias reais. Em 2000, Sandro do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, sequestra um ônibus no Rio de Janeiro, mantendo uma mulher sob a mira do seu revólver.

