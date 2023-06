Cineclube CDCC exibe clássico do cinema que retrata alcoolismo

O Cineclube CDCC é uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. Iniciado em 1981, suas sessões acontecem aos sábados, às 20 horas, e procuram levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

Neste sábado, dia 17 de junho, ocorrerá a exibição do filme Farrapo Humano no auditório do prédio do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227. A entrada é franca.

FARRAPO HUMANO

The Lost Weekend, EUA, 1945, Drama,101 minutos

Direção: Billy Wilder

Elenco: Ray Milland, Jane Wyman, Phillip Terry

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos

Contém: Drogas lícitas

Áudio em inglês com legendas em português

SINOPSE: Em Nova York, Don Birman sonhava ser escritor, mas não consegue seu objetivo por estar sofrendo de um bloqueio. Assim, completamente dominado pelo álcool e passa a ter como única meta obter dinheiro para continuar se embriagando, se esquecendo que as pessoas que o rodeiam sofrem por vê-lo neste estado e tudo fazem para afastá-lo da bebida. Mas enquanto a namorada, Helen St. James, editora de uma revista, quer ajudá-lo, ele bebe cada vez mais.

