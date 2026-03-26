Cine São Carlos recebe mostra gratuita de curtas produzidos por alunos da UFSCar

O Cine São Carlos promove, no próximo sábado (28/03), uma sessão especial dedicada à exibição de curtas-metragens produzidos por estudantes do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos. A mostra será realizada na sala 1, das 17h às 20h30, com entrada gratuita.

Ao todo, serão apresentados trabalhos de conclusão de curso (TCC) da turma 022, reunindo produções que marcam o encerramento da formação acadêmica dos novos realizadores. Entre os títulos exibidos estão Petricor, dirigido por Athos Rubim e Luiza Lain; Pelo Tempo que Durar, de Sara Ospedal; Tubarões, de Luiz Carlos Mendonça Barralho e Vinicius João; Visceral, de Rebecca Prates; Lilian, de Guilherme Veronese; Interstício, de Bruno Lúcio e Willian Lima; e Peçonhenta, de Alex Kreibich.

A iniciativa destaca o potencial criativo dos estudantes e funciona como espaço de experimentação artística, além de incentivar novos talentos e promover reflexões sobre temas contemporâneos. A proposta também aproxima o público do cinema nacional, especialmente das produções desenvolvidas no ambiente universitário.

De acordo com João Pedro Peres de Carvalho, representante da comissão organizadora, o evento ocorre em um momento favorável ao audiovisual brasileiro, que vem conquistando reconhecimento internacional. “A mostra abre uma importante oportunidade de valorização da produção audiovisual como expressão cultural e artística, além de aproximar o público da cidade do que é produzido na universidade e incentivar o olhar para o cinema brasileiro desde a sua formação”, destacou.

Ele também ressaltou a relevância de São Carlos no cenário cinematográfico ao sediar um dos cursos mais reconhecidos do país na área de Imagem e Som. Para os organizadores, a realização da mostra em um espaço simbólico como o Cine São Carlos fortalece o intercâmbio entre realizadores e público, contribuindo para a difusão do audiovisual no cotidiano.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, enfatizou que o município vive um momento de destaque no setor, impulsionado pela recente certificação junto às Film Commissions, que integra São Carlos à rede estadual de cidades-locação. “Receber a mostra dos curtas de uma universidade como a UFSCar é motivo de orgulho. A cidade se consolida como um polo importante de produção audiovisual, um setor promissor, com impacto cultural, turístico e econômico”, afirmou.

A mostra conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e reforça a valorização da produção local, além de ampliar o acesso da população ao cinema produzido no ambiente universitário.

A programação completa e as sinopses dos filmes podem ser consultadas no Instagram, pelo perfil @cais.ufscar.

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