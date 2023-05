“Cine Observatório” tem primeira sessão pós pandemia neste domingo (07)

Neste domingo, 07 de maio, haverá no Observatório a reestreia do programa Cine Observatório com o filme "Estrelas Além do Tempo". O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) e acontece à tarde, a partir das 17h30. O filme continuará em exibição ao longo do mês: acontecerão sessões nos dias 14 e 21 de maio.

Após a exibição, haverá um rápido debate sobre o filme conduzido pelos organizadores da atividade, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme.

Organizadores: Marcos Vinicius Tomas Olegario e Flavio Victor Braga, todos da equipe do Observatório.

Sinopse do filme: No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação. Duração: 127 minutos (2h e 7 min). Classificação indicativa: Livre.

Recomendações e avisos para a participação na atividade:

1) procure trazer seu próprio copo, caneca ou garrafa para utilização de nosso bebedouro;

2) a sessão acontecerá antes do horário de observação. As observações do céu começam às 20h;

3) o número máximo de participantes para esse evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada;

4) a atividade é gratuita.

O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Mais informações:

Tel.: (16) 3373-9191

https://cdcc.usp.br

www.facebook.com/cdcccda

www.instagram.com/cdcc.ods

