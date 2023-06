“Cine Observatório” faz última exibição do filme “Interestelar”

SIGA O SCA NO

Neste domingo, 17, o Cine Observatório fará a última sessão do filme Interestelar. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) e acontece à tarde, a partir das 16h50. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores da atividade, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme.

O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. A atividade é gratuita.

SINOPSE DO FILME

Em um futuro não muito distante, as reservas naturais da Terra estão quase se esgotando, e a Humanidade precisa redirecionar todos os seus esforços para a Agricultura. Joseph Cooper, ex-piloto da extinta NASA, se vê obrigado a trabalhar como fazendeiro com sua família, até que ele recebe uma estranha mensagem mostrando como chegar a um planeta possivelmente habitável. Cooper parte em uma aventura arriscada para salvar a espécie, mas acaba descobrindo que certas coisas são mais fortes do que o espaço e o tempo. Duração: 169 minutos (2h e 49min). Classificação indicativa: 12 anos.

