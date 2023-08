Cine Observatório do CDCC faz última sessão de “2001 – Uma Odisseia no Espaço”

SIGA O SCA NO

Neste domingo, 20, o Cine Observatório fará a última sessão do filme 2001 - Uma Odisséia no Espaço. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) e acontece à tarde, a partir das 17h10. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores da atividade, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme.

A atividade é gratuita e será realizada no anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

SINOPSE DO FILME

A obra explora questões filosóficas, existenciais e o desenvolvimento humano em meio ao desconhecido. Com suas imagens visuais deslumbrantes e uma trilha sonora icônica, o filme é reconhecido como um marco do cinema e uma das maiores conquistas da ficção científica, deixando uma profunda impressão sobre o público e influenciando gerações de cineastas e entusiastas do gênero. Duração: 139 minutos (2h e 19min). Classificação indicativa: Livre para todos os públicos.

Organizadores: Flavio Victor Braga e Vitória Bitencourte Galliac, ambos da equipe do Observatório.

