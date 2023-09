Cine Observatório do CDCC exibe ficção científica adaptada de livro de Carl Sagan

SIGA O SCA NO

Neste domingo, 3, o Cine Observatório exibirá o filme Contato. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) e acontece à tarde, a partir das 17h. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores da atividade, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme.

O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. A atividade é gratuita.

Sinopse do filme

Uma adaptação do livro Contato de Carl Sagan, o filme em cartaz neste mês aborda um dos temas mais fascinantes e enigmáticos que cerca a humanidade: a possibilidade de vida fora da Terra. Já pensou acordar com um sinal enviado por uma civilização extraterrestre? É isso que acontece com a cientista Ellie Arroway – protagonista da obra. Duração: 149 minutos (2he29min). Classificação indicativa: Livre para todos os públicos.

