Cine Araújo São Carlos oferece 50% de desconto no ingresso no Dia das Mães

Neste domingo (11), o Cine Araújo do Shopping Iguatemi realiza uma ação especial em comemoração ao Dia das Mães. Durante todo o dia, a unidade oferecerá 50% de desconto sobre o valor do ingresso inteiro, em todas as sessões. A iniciativa busca ampliar o acesso ao cinema em uma das datas mais movimentadas do calendário nacional, com foco em oferecer uma experiência completa para diferentes perfis de público.

A promoção acontece em uma semana com grandes estreias nas telonas, incluindo opções de romance, ação e aventura. Entre os destaques, estão os títulos: “Karate Kid: Lendas”, “A Mulher no Jardim” e “Invencível”.

Além do desconto nos ingressos, há um combo especial: R$ 29,00 com dois refrigerantes de 500 ml ou 600 ml e uma pipoca média.

A ideia é criar um momento leve e afetuoso, que pode ser vivido na sala de cinema, com direito a filme, pipoca e boa companhia.



“A proposta é estimular a ida ao cinema em grupo, tornando a experiência mais acessível e atrativa para as famílias. Datas comemorativas como essa reforçam o papel do cinema como espaço de convivência”, afirma Ariane Lopes, diretora executiva da Rede Cine Araújo.

Assessoria de imprensa

