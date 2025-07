Ciência Viva leva experimentos e sustentabilidade à pista de skate do Aracy neste sábado

Compartilhar no facebook

Neste sábado, 2 de agosto, das 9h às 16h, a pista de skate do bairro Cidade Aracy, em São Carlos, será transformada em um espaço de aprendizado e curiosidade científica com a realização do evento Ciência Viva. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e busca aproximar a população da ciência de maneira simples, criativa e acessível.

O evento contará com a participação de estudantes do ensino médio que apresentarão, por meio de pôsteres e demonstrações interativas, os resultados de suas vivências em projetos de pré-iniciação científica realizados em universidades. Os temas abordam principalmente a área de sustentabilidade, demonstrando como a ciência está presente no cotidiano e tem papel fundamental na construção de um futuro mais consciente.

Além das exposições, o público poderá interagir com experimentos de química e outras atividades práticas. As primeiras pessoas a chegarem ao local ainda receberão uma lembrança simbólica, reforçando o espírito acolhedor e educativo da ação.

“Queremos mostrar que a ciência faz parte da nossa vida e tem impacto direto na sustentabilidade. Todos podem se interessar por ela”, destacam os organizadores do evento, integrantes do LINECIN – Laboratório de Investigações em Ensino de Ciências Naturais da USP São Carlos.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura (SMGCI), e terá uma nova edição no sábado seguinte, dia 9 de agosto, na Área de Lazer do Jardim Munique.

