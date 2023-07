Cidade da região recebe encontro de carros antigos neste final de semana

Encontro de carros antigos acontece neste final de semana - Crédito: divulgação

A Associação de Veículos Antigos de Araraquara – “Os Intocáveis” promove neste final de semana o 24º Encontro de Veículos Antigos, evento que é um dos maiores e mais tradicionais do interior paulista. O Encontro reúne cerca de 400 veículos de colecionadores da cidade e de toda a região, em uma exposição colaborativa, gratuita e aberta ao público.

Esta edição acontece nos dias 8 e 9 de julho, das 8h às 18h, no Pavilhão do CEAR (Centro de Eventos de Araraquara e Região) e conta com o apoio da Prefeitura de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Secretaria Municipal de Cultura e Fundart.

Todos os anos, aproximadamente 20 mil pessoas prestigiam o evento, que tem o seu acervo composto por veículos dos mais variados tipos: automóveis, caminhões, motos, pick-ups, vespas, lambrettas, bicicletas e até veículos militares.

De acordo com José Dimas Perina, presidente da Associação que é filiada à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), o evento cresce a cada ano, juntamente com o número de interessados por antigomobilismo. “No ano passado, esperávamos um público menor, justamente por ser o retorno do Encontro, após a pandemia. Entretanto, nós tivemos números bem interessantes: foram 338 veículos inscritos, entre carros, motos, motonetas e caminhões. Isso sem contar as pessoas que trouxeram veículos, mas não se inscreveram. E ainda arrecadamos 1325 litros de leite, que foram doados para diversas entidades da cidade”, relata.

O presidente agradece a Prefeitura de Araraquara pelo apoio essencial prestado nesta edição e salienta que o objetivo principal do evento é realmente ser um ponto de encontro para as pessoas que apreciam veículos antigos, incentivar o resgate da memória e da história, estimular o antigomobilismo na cidade e região e promover a interação, amizade e a troca de informações entre os interessados. “Para nós é uma imensa alegria ver os jovens curtindo os veículos do passado e trocando histórias com seus pais e familiares. Ver a história sendo prestigiada, restaurada e conservada. Ver o brilho nos olhos das pessoas ao observar as raridades expostas e relembrar memórias. Esse é o propósito do evento”, finaliza Perina.

Visitar

Para os visitantes, a entrada é gratuita. O evento é indicado para todas as idades e disponibiliza diversas atrações. A área de exposição é coberta e o estacionamento também é grátis.

Os visitantes podem admirar todo o acervo, trocar ideias, descobrir curiosidades e conhecer mais sobre a história automobilística do país e do mundo. Além, é claro, de fotografar veículos clássicos, belos, raros e únicos.

Expor

Qualquer pessoa pode expor o seu veículo, sem necessidade de pertencer a um clube ou associação de antigomobilismo.

Para participar do evento, o veículo precisa ter no mínimo 25 anos (contados a partir da data de fabricação). O ideal é que o veículo mantenha o máximo possível a sua originalidade e esteja em boas condições de conservação e limpeza.

Para os expositores é solicitada uma colaboração de 3 litros de leite longa vida (em caixinha) ou uma doação no valor de R$ 20, que será revertida para instituições beneficentes da cidade.

A inscrição é feita no dia do evento, logo na entrada do pavilhão. Basta comparecer à secretaria, com seus dados pessoais e informações do veículo em mãos. A entrada dos veículos é feita por ordem de chegada. Serão distribuídos brindes exclusivos da Associação para os expositores que fizerem sua inscrição no evento e também a doação.

Relaxar

Além de apreciar raridades, o evento oferece uma série de atrações para toda a família. Os visitantes podem curtir o som das bandas “Bruce Brothers” (dia 8) e “Primobil” (dia 9), ambas com início às 13h.

Podem também visitar o comércio de antiguidades, artesanatos, produtos diversos e miniaturas que estarão à disposição do público. Para os colecionadores, tem o tradicional “Mercado de Pulgas”, com peças e derivados automobilísticos.

E a praça de alimentação oferecerá diversas opções para atender todos os paladares, promovida pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária da Prefeitura, com funcionamento das 10h às 18h.

