Cidade Aracy recebe CineSolarzinho nesta sexta com filme e pipoca grátis

CineSolarzinho - Crédito: divulgação

O CineSolarzinho, versão infantil do primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, chega a São Carlos nesta sexta-feira (11/04), com sessões gratuitas no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, a partir das 18h30. Voltado para toda a família, o evento exibe curtas ambientais e a animação O Reino dos Elfos, com pipoca grátis, acessibilidade e visita ao furgão solar. A iniciativa une cinema, sustentabilidade e tecnologia em um ambiente lúdico, educativo e acessível.

A ação faz parte do Circuito CPFL 2025 e conta com patrocínio do Grupo CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura de São Carlos, e realização da Brazucah Produções com o Governo do Estado de São Paulo. O projeto destaca-se como alternativa cultural gratuita em regiões onde o acesso ao cinema é limitado, promovendo inclusão social, educação ambiental e entretenimento de qualidade com energia limpa e renovável.

Com 12 anos de atuação, o CineSolarzinho já passou por quase 900 cidades brasileiras, oferecendo mais de 2.700 sessões e 780 oficinas. A iniciativa também se destaca por cumprir 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e apoiar causas como o acesso de meninas às áreas de STEM, em parceria com a UNESCO. Além disso, realiza compensações ambientais com plantio de árvores e certificação de carbono, consolidando seu compromisso com um futuro mais justo e sustentável.

PROGRAMAÇÃO

São Carlos/SP

Sessões de Cinema

(filmes com recursos de acessibilidade)

Data: Sexta-feira (11/04)

Horários: 18h30 - 1ª sessão: curtas-metragens ambientais

19h30 - 2ª sessão: animação “O Reino dos Elfos”

Entrada: livre - não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Local: Centro da Juventude Lauriberto José Reyes (Rua João Martins França, 800 - Cidade Aracy)



Leia Também