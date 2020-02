Cia Espelunca apresenta o espetáculo Auto da Paixão e Alegria

A peça é uma comédia épica, popular, satírica e musical, em que cinco saltimbancos narram a história da passagem de Cristo na Terra - Crédito: Divulgação

No dia 29 de fevereiro a Cia Espelunca de São Carlos apresenta a peça Auto da Paixão e Alegria às 20h na Teia - Casa de Criação. O espetáculo é gratuito. A encenação faz parte do projeto Locomotiva Teatral do Retalho Coletivo e é financiado pela Prefeitura Municipal de São Carlos.

O “Auto da Paixão e da Alegria” é uma peça do dramaturgo brasileiro Luis Alberto de Abreu. É uma comédia épica, popular, satírica e musical, em que cinco saltimbancos narram a história da passagem de Cristo na Terra. Acompanhado de música ao vivo, o espetáculo revela uma Jerusalém brasileira na qual o sagrado e o profano são celebrados juntos para investigar na fé e no caráter ambivalente do riso um caminho para a reinvenção do mundo.

O projeto Locomotiva Teatral é realizado pela Teia - Casa de Criação em parceria com Retalho Coletivo e tem como finalidade incentivar o fazer teatral na cidade de São Carlos. Durante o ano de 2020 acontecerão apresentações do grupo Retalho Coletivo e oficinas em alguns bairros da cidade além de peças de grupos convidados na sede do grupo, a Teia. Todas as atividades serão gratuitas.

Para a peça da Cia Espelunca no dia 29 de fevereiro os ingressos começarão a ser distribuídos às 19h na Teia que fica na rua Rui Barbosa, 1950, Vila Monteiro. Cada pessoa pode pegar até dois ingressos, os lugares são limitados. Para mais informações: retalho.coletivo@gmail.com

Serviço:

Peça Auto da Paixão e da Alegria

Livre

Gratuito

29 de fevereiro às 20h, retiradas de ingressos com uma hora de antecedência.

60 lugares

