quarta, 03 de dezembro de 2025
Entretenimento

Children of The Beast - A maior banda Cover do Iron Maiden do Brasil se apresentará em São Carlos em 13 de dezembro

03 Dez 2025 - 14h36Por Redação
A maior banda cover do Iron Maiden do Brasil, Children of The Beast, desembarca em São Carlos para um show especial no Liberty Music Hall. O evento acontece na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro, a partir das 20h.

A apresentação promete embalar os fãs com os maiores clássicos do Iron Maiden, em uma noite de muita energia e performance intensa, mantendo a tradição da banda que é reconhecida pela fidelidade sonora e visual aos ídolos britânicos.

As informações sobre ingressos, mesas e reservas podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 98170-7575, pelas redes sociais da SP2 Produções ou no site oficial www.sp2producoes.com.br.

Os ingressos do primeiro lote estão à venda por R$ 36,00. Mesas para quatro pessoas, sem ingressos inclusos, custam R$ 50,00.

