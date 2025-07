Chá Beneficente dos Salesianos São Carlos acontece no dia 6 de agosto com show de prêmios

Salesianos São Carlos promove evento solidário na próxima semana - Crédito: Divulgação

No próximo dia 6 de agosto, a partir das 14h, será realizada mais uma edição do tradicional Chá Beneficente com Show de Prêmios dos Salesianos São Carlos. O evento acontece na sede da instituição, localizada na Rua Padre Teixeira, nº 3649, no bairro Vila Nery.

Com edições trimestrais, o chá tem como principal objetivo arrecadar fundos para os projetos sociais desenvolvidos pela entidade, que atua no atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

A tarde promete ser de confraternização, solidariedade e muitos prêmios. A cartela custa apenas R$ 15,00 e dá direito a quatro rodadas com chances de ganhar diversas premiações. Além disso, será servido um variado chá com quitutes para os participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 2107-3300 e (16) 99438-0219 (WhatsApp).

