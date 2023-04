Cesar e Paulinho é mais uma dupla sertaneja que vai se apresentar na 54ª edição da Festa do Clima

Cesar e Paulinho - Crédito: Reprodução/site oficial

Cesar & Paulinho é mais uma dupla sertaneja confirmada para a 54ª edição da Festa do Clima, que volta a acontecer na cidade após três anos de interrupção devido a pandemia da COVID-19.

Os cantores se apresentam na noite de sexta-feira (28/04), no Palco da avenida Trabalhador São-Carlense. No mesmo dia sobem ao palco Pedro Victor & Mariana.

A festa começa na próxima quinta-feira (27). Confira a programação completa:

Quinta-feira (27/04)P

Palco da Avenida Trabalhador São-Carlense (próximo ao pontilhão da Avenida São Carlos e ao Terminal Rodoviário)

-João Pedro & Zé Paulo

- Arison & Emerson

Ginásio Municipal Milton Olaio Filho

- DJ Guelzada, DJ Antony

- Grupo Presença

Sexta-feira (28/04)

Palco da Avenida Trabalhador São-Carlense (próximo ao pontilhão da Avenida São Carlos e ao Terminal Rodoviário)

- Pedro Victor & Mariana

- Cesar & Paulinho

Ginásio Municipal Milton Olaio Filho

- Grupo Open Farra

- DJs Borgé e Honda

Já no sábado (29/04), além da inserção do Teatro Municipal na programação das festividades com o show de dança com o professor e jurado da “Dança dos Famosos” Jayme Arocha e Cia de Dança, a Avenida Trabalhador São-Carlense receberá Rodrigo Zanc e Renato Teixeira, ao passo que o Ginásio Milton Olaio terá DJ Ligeiro, Almirzinho Guineto e Keilla Regina.

Depois, na manhã de domingo (30/04), o Parque do Kartódromo contempla a contação de histórias para crianças com Keren Apuk. E, à noite, enquanto o Teatro de Arena recebe apresentações das escolas de dança da cidade, o palco da Avenida Trabalhador São-Carlense terá Rodrigo Lancelotti e Banda Ira e, no Milton Olaio, é a vez de o Bonde do Tigrão agitar o local.

Por fim, no feriado do Dia do Trabalhador (01/05), o clube de campo do Sindicato dos Metalúrgicos será o local para DJ Jamaica, Nayara Amaral, Quarta Essência, Fernando & Caitano e a banda Vinil 78 se apresentarem a partir das 13h.

