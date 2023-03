Centro da Juventude realiza programação especial no Dia das Mulheres

A Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, com apoio das secretarias de Saúde, de Esportes e Cultura e de Segurança Pública, realiza nesta quarta-feira (08/03), uma manhã especial com uma série de atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

O dia começa com um delicioso café da manhã para mães e filhos no Centro da Juventude Elaine Viviani, no Jardim Monte Carlo. Após a recepção dos participantes serão oferecidas palestras com o tema direitos da mulher, vão ter várias atrações musicais, maquiagem para mães e filhas e atividades físicas com aulas de pilates e zumba.

O Centro da Juventude Elaine Viviani está localizado na avenida João Paulo VI, nº 1.000, no jardim Monte Carlo. As atividades começam a partir das 9h e a entrada é gratuita.

