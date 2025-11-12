Centro Afro Odette dos Santos recebe exposição e ações sobre Direitos Humanos no dia 24 de novembro

O Centro Afro Odette dos Santos, em São Carlos, é palco neste mês de uma série de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com o Projeto de Medidas Socioeducativas Salesianos. As ações têm como foco a valorização da história afro-brasileira, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a promoção dos Direitos Humanos.

Exposição “Imagens que Falam sobre Direitos Humanos”

A principal atração é a exposição “Imagens que Falam sobre Direitos Humanos”, aberta oficialmente na terça-feira (11). A mostra reúne fotografias e registros visuais que retratam violações, resistência e conquistas sociais, convidando o público à reflexão sobre justiça social, equidade e memória histórica.

A proposta é sensibilizar os visitantes por meio da força das imagens, estimulando a consciência crítica e o diálogo sobre o respeito aos direitos fundamentais. A exposição segue aberta ao público até o dia 24 de novembro, no próprio Centro Afro.

Caminhada simbólica e ação histórica

No dia da abertura, jovens atendidos pelo projeto Salesianos realizaram uma caminhada simbólica com saída da sede da instituição em direção ao Centro Afro. O percurso foi encerrado com um momento de acolhimento e uma fala histórica de cerca de 20 minutos, destacando o papel da cultura afro na formação social e cultural de São Carlos e a contribuição da população negra para a construção da identidade local.

Educação em direitos e valorização da memória

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, as atividades integram uma política voltada à formação crítica, ampliação de repertórios culturais e fortalecimento da cidadania, alinhada ao compromisso da gestão do prefeito Netto Donato com a educação em direitos e a participação comunitária.“Acreditamos que a valorização da memória afro-brasileira é essencial para construir uma cidade mais justa e plural. Essa exposição e as ações que a acompanham são um convite à reflexão e ao reconhecimento da importância histórica e cultural da população negra na formação de São Carlos”, afirmou a secretária Gisele Santucci.