Celeiro de Oportunidades Digital: O Que o Youtube Tem Para Oferecer Além de Entretenimento

Foto: Pixabay -

Na disputa por uma colocação profissional e diante de oportunidades que exigem cada vez mais conhecimento técnico e experiência, o público mais jovem (principalmente, mas não somente) tem buscado formas de conseguir gerar receita e obter uma profissão, sem ficar totalmente dependente das rígidas seleções oferecidas pelo mercado.

O Youtube tem sido um caminho, uma ajuda na busca por uma direção, um pouco de treinamento e uma base técnica para dar início a algum projeto de vida.

Na plataforma, há todo tipo de informação…

Não é incomum encontrar pessoas super jovens - inclusive pré-adolescentes - dando aulas sobre economia, explicando termos complexos como CDB, CDI, Selic e outros que muito adulto não tem ideia do que significa.

Daí muita gente sai do absoluto zero para uma carreira como investidor que, muitas vezes, dá certo. Mas, para investir, é preciso ter o que investir.

Até nisso o Youtube ajuda.

Para quem se dispõe a estudar e mergulhar fundo em uma infinidade de vídeos, a plataforma é uma escola.

Por lá, é possível aprender inúmeras atividades… de consertar celular e ganhar dinheiro vendendo o serviço a criar um aplicativo de gás de cozinha e monetizar através das visualizações e vendas realizadas através do app. Não há quase nada que não possa ser aprendido através do Youtube. É só saber procurar.

A dinâmica é funcional: A plataforma permite aprender a realizar um trabalho, ganhar dinheiro com ele, investir o que ganha e dar sequência na vida profissional, seguindo mais ou menos esta mesma dinâmica.

Tem Mais…

Além de dar recursos para quem quer aprender uma profissão, o Youtube acaba se tornando a própria fonte de receita de muita gente.

Com pagamentos sendo feitos em dólar para quem publica conteúdos de qualidade, a plataforma estimula que qualquer pessoa possa transmitir informação para um de seus públicos.

E há públicos para todos.

Alguns canais de reviews, que dão detalhes sobre todo o processo de compra de certos produtos (do momento da escolha do item, do acompanhamento da entrega até a chegada do pedido) e a avaliação sobre as características dos itens comprados, possuem milhões de acessos e são alguns dos que geram receita (e até patrocínios) para os criadores de conteúdo.

E esses não são os únicos. Há canais que falam sobre tudo que se pode imaginar. De aulas de mágica a aulas de dança. De barulhos de chuva a cantos de pássaros raros.

Há lives para acompanhar gamers em suas aventuras digitais e outros para assistir futebol ao vivo. Nada é desinteressante para o Youtube. É só uma questão de encontro de públicos.

A Casa dos Formandos

Um início de carreira pode ser algo mais difícil do que muita gente pensa.

A faculdade oferece muito conteúdo teórico, mas não ensina o formando a conseguir uma oportunidade no mercado, muitas vezes saturado em algumas áreas e regiões.

Trabalhar de forma autônoma também não é tão fácil para quem ainda não tem uma reputação consolidada e é aí que, mais uma vez, o Youtube abre as portas das oportunidades.

A plataforma permite que, de forma leve e em contato direto com o público alvo, um profissional possa se tornar referência sobre um assunto e conseguir, em pouco tempo, uma reputação que poderia demorar décadas para ser formada, fora da internet.

Um nutrólogo recém-formado talvez não consiga atender centenas de pacientes no primeiro ano de exercício da profissão de forma autônoma, mas se ele fizer um canal no Youtube, respondendo questões comuns do dia a dia, pode alcançar milhões de pessoas que precisam da sua ajuda (e do seu trabalho). Se estiver disposto a contratar uma agência de marketing digital, poderá fazer, mensalmente, dezenas de milhares de reais com tráfego, publis, atendimentos e consultorias.

“Quem é diabético pode comer manga?” “Qual é o melhor açúcar para evitar ganho de peso?” “Como diminuir o colesterol?”

São milhares de perguntas, feitas milhares de vezes, e que podem gerar inúmeras visualizações, convertidas em dólar, reputação e sucesso.

Isso vale para todos os segmentos e, inclusive, ajuda muito no marketing de quem já está no mercado e deseja melhorar seus resultados.

Um caso interessante é o de médicos e advogados. O Código de Ética de ambas as profissões restringe bastante a forma que a publicidade para seus consultórios e escritórios pode ser feita, mas não impede que esses profissionais se comuniquem e ofereçam informações de interesse público.

Um advogado especialista em seguros pode explicar como funciona cada tipo de seguro, em que situações podem ser acionados, como saber qual é o ideal para cada pessoa… assim como um pediatra pode orientar mamães sobre como desengasgar uma criança em uma emergência, como dar banho da forma correta, como cuidar dos dentinhos e oferecer outras informações úteis, que o tornem uma referência, mas não sirvam como uma espécie de atendimento particular.

Diante de tantas possibilidades, é indiscutível que o Youtube é, de fato, um celeiro de oportunidades

Para quem precisa dar um “start” na vida profissional ou deseja alçar vôos mais altos do que os já alcançados, mergulhar na plataforma pode ser uma estratégia quase infalível.

É preciso ter paciência e disponibilidade para aprender e praticar o que for aprendido, mas a chance de que as horas de tela bem aproveitadas abram novos horizontes para quem estiver disposto a encará-las, é, realmente, muito grande.

Leia Também