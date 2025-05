CDCC/USP dá início às inscrições para a parte 2 do minicurso de Introdução à Astronomia

Crédito: Nasa

O Observatório Dietrich Schiel do CDCC/USP – São Carlos oferece mais uma edição do minicurso presencial de Introdução à Astronomia: parte 2.

O evento é destinado a interessados em geral com idade igual ou superior a 15 anos, sem formação prévia sobre o assunto. Não é um curso pensado para universitários, embora estes sejam bem-vindos. O público alvo é o de pessoas interessadas e curiosas dos mais diferentes níveis de escolaridade, faixas etárias e ocupações. O pré-requisito é ter interesse em adquirir conhecimento sobre o céu e sobre os astros. Não é necessário ter cursado a parte 1 para acompanhar a parte 2.

Duração: quatro semanas, de 06 de junho a 4 de julho de 2025. Atenção: não haverá aula no dia 20 de junho.

Carga horária: oito horas.

Horário: às sextas-feiras, das 15h00 às 17h00.

Local do curso: dependências do Observatório Dietrich Schiel que fica no Campus Área 1 da USP de São Carlos (SP), acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Inscrições: serão feitas por meio da plataforma Sympla de 20 de maio a 03 de junho de 2025 ou até o preenchimento das vagas. Para fazer a sua inscrição, clique no link abaixo:

https://www.sympla.com.br/evento/minicurso-presencial-introducao-a-astronomia—parte-2/2947839

Número de Vagas: 45.

Ministrante: André Luiz da Silva, astrônomo do Observatório Dietrich Schiel.

Curso gratuito e com certificado. Será concedido um certificado de participação emitido pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP para quem obtiver um mínimo de 75% de presença (presença em pelo menos três, das quatro aulas oferecidas).

Programa do minicurso: ao longo das quatro aulas do minicurso de Introdução à Astronomia: parte 2 serão vistos os seguintes tópicos:

1-O planeta Terra;

2-O Sol e outras estrelas;

3-A Via Láctea, outras galáxias e o Universo;

4-Telescópios.

