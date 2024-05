CDCC tem programação diferenciada em comemoração a 22ª Semana Nacional de Museus

Em comemoração ao Dia Internacional do Museu, que acontece 18 de Maio, a 22ª edição da Semana Nacional de Museus será realizada de 13 a 19 de maio com o tema Museus, Educação e Pesquisa e conta com a participação de museus e centros culturais da USP.

A Semana Nacional dos Museus é uma ação da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), proposta pelo Conselho Internacional de Museus (Icom) e realizada em conjunto com o setor de museus de todo o Brasil como forma de proporcionar a reflexão diante do tema escolhido a cada ano, através do esforço das instituições museológicas em convergir suas programações durante esse período.

13/05/2024 a 18/05/2024

EXPOSIÇÃO – “Bicho: quem te viu, quem te vê”.

Esta exposição tem como tema a conservação da fauna silvestre da região central do Estado de São Paulo.

Horários: 2ª a 6ª das 14h às 16h30 e sábado das 9h às 11h30.

13/05/2024 a 18/05/2024

EXPOSIÇÃO – Área de Exposição de Ciências (Sala Eletricidade e Jardim da Percepção).

Horários: 2ª a 6ª das 14h às 16h30 e sábado das 9h às 11h30.

15/05/2024

AÇÃO EDUCATIVA – Visita guiada, com um debate das propostas de trilhas pedagógicas e narrativas presentes nos espaços de exposição do CDCC-USP.

Horário: 14h30 às 16h30

