CDCC promove palestra gratuita sobre nebulosas neste sábado

O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP promove neste sábado, 26 de julho, às 19h, mais uma edição da Sessão Astronomia, com o tema “Nebulosas: O Berço das Estrelas”. A palestra será ministrada por Beatriz Folk Correa, integrante da equipe do Observatório Dietrich Schiel, e acontecerá no anfiteatro do próprio observatório, localizado na Área 1 da USP São Carlos, com acesso para pedestres pela Avenida Dr. Carlos Botelho, esquina com a Rua Visconde de Inhaúma.

Durante a apresentação, o público poderá aprender sobre as nebulosas — vastas nuvens de gás e poeira espalhadas pelo universo — e seu papel essencial na formação de estrelas e na evolução do cosmos. Combinando conceitos de astrofísica e imagens captadas por telescópios espaciais, a atividade promete uma imersão visual e científica em um dos fenômenos mais fascinantes do universo.

A Sessão Astronomia é um programa criado em 1992 pelo Observatório Dietrich Schiel, com o objetivo de divulgar a ciência de forma acessível, além de desenvolver as habilidades de comunicação dos monitores do CDCC. As palestras são supervisionadas por profissionais da área e apresentadas em linguagem clara e envolvente.

A participação é gratuita e voltada ao público geral, com classificação indicativa livre. No entanto, recomenda-se que os participantes tenham a partir de 14 anos. O espaço comporta até 40 pessoas e, dependendo da demanda, senhas poderão ser distribuídas por ordem de chegada.

Após a palestra, os visitantes poderão participar da tradicional observação do céu, prevista para iniciar às 20h. Para mais informações, o telefone de contato do CDCC é (16) 3373-9191.

Leia Também