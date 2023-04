Cavalgada supera expectativas e reúne mais de 7 mil pessoas em São Carlos

Crédito: Colaboração

Realizada neste domingo (23), a Vigésima Sexta Cavalgada da Cavalgada foi um sucesso de público e organização. O Santuário recebeu um público aproximado de 7,2 mil participantes que curtiram a cavalgada de 14 quilômetros, almoço caipira, praça de alimentação, shows sertanejos, costelaria e de duas missas, realizadas às 10 e 17h. Nenhum incidente envolvendo os animais foi registrado e o evento foi considerado modelo de organização e bons tratos aos animais.

“São 26 anos de tradição e nove sob nosso comando na cavalgada. Um trabalho do segmento equestre que cada ano se une mais e cobra qualidade e organização. Hoje nos sentimos mais preparados e experientes e nosso modelo de gestão é copiado na região de forma positiva, é um orgulho e agradecemos o apoio e carinho recebido. Logo nos veremos na avenida, para ajudar a rede feminina de combate ao câncer”, informou Rykoff Aidar, da Comissão Paixão Sertaneja.

O Tenente Carvalho da Policia Militar que acompanhou a cavalgada parabenizou a Comissão pelo empenho no trajeto. “É um evento complexo e de grande porte, que envolve milhares de pessoas e animais juntos, a união de forças e organização por parte deles foi grande e nenhuma ocorrência aconteceu e além disso, o tratamento que nós tivemos, de amigos mesmo,os participantes são pessoas do bem e o evento um sucesso.”, disse.



Com estrutura ampliada, posto médico, estacionamentos novos e uma ampla gama de produtos alimentícios disponíveis, o Reitor do Santuário, Padre Everton não escondeu a alegria de mais uma cavalgada de sucesso. “ Pelo segundo ano estamos à frente deste evento com o pessoal da Comissão. Ver um número enorme de crianças e famílias é um prazer. Nos dedicamos ao máximo proporcionar momentos de alegria e fé aos que nos visitaram e o nossa comunidade se alegra em mais uma missão divina exitosa. Agradeço a Prefeitura também pelo apoio e o Marquinho Amaral pela ajuda de sempre, e principalmente a comunidade da Babilônia e voluntários que junto com a Comissão se dedicaram demais”.

A Intervias, Polícia Militar, Defesa Animal, agentes de trânsito e a guarda municipal deram respaldo aos cavaleiros e Amazonas no evento, que contou com apoio e cobertura do portal São Carlos Agora.

