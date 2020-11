C.A.T.E. Valenti sedia 3ª etapa do Torneio Regional Taurus CBC

O Clube de Tiro C.A.T.E. Valenti de São Carlos vai sediar a 3ª etapa do Torneio Regional Taurus CBC. O evento acontece no dia 19 de dezembro.

Lúcio Valenti. proprietário do Clube de Tiro C.A.T.E. VALENTI está programando boas atrações para seus filiados nesta terceira etapa, como a presença Banda Vinil 78 e um belo almoço com Costela de chão. “Precisaremos trabalhar com reserva de mesas, respeitando o distanciamento o que limitará bastante o acesso do número de pessoas, pois onde a Vinil 78 passa é puro sucesso”, disse Lúcio.