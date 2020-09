Casa de Portugal de São Carlos organiza “1º Concurso Literário”

Crédito: Divulgação

A Casa de Portugal de São Carlos está com inscrições abertas para a recepção de trabalhos concorrentes ao seu “1º Concurso Literário”, cujo tema é “Descobrindo Portugal em Você”.

Esta iniciativa da Casa de Portugal de São Carlos, aberta a todos os interessados, tem como objetivo proporcionar o compartilhamento de pensamentos e sentimentos entre os participantes sobre o tema proposto, que poderão apresentar sua criação original nas versões poesia, poesia em prosa, e prosa.

A poesia é a expressão de emoções e sentimentos em um texto trabalhado esteticamente.

A prosa é a forma natural de comunicação entre seres humanos, sendo o texto em prosa construído em discurso direto e livre.

Poesia em prosa, ou prosa poética, é um texto estruturado em prosa, mas com elementos originados da poesia.

O júri será composto por professores de Literatura e Língua Portuguesa e por escritores residentes no Brasil e em Portugal, que anunciarão as três obras vencedoras em evento on-line marcado para o dia 07 de novembro, coincidindo com as comemorações do Dia da Língua Portuguesa.

As obras deverão ser remetidas à Casa de Portugal de São Carlos entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro, conforme está mencionado no Regulamento do Concurso, que pode ser consultado na página do Facebook da entidade - https://web.facebook.com/casadeportugalscsp/photos/a.113875540415633/140380594431794

Participe na divulgação de nossa Língua!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também