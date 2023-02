Carnaval popular em São Carlos termina sem intercorrências

Crédito: Divulgação

O Carnaval 2023 promovido pela Prefeitura Municipal de São Carlos contou com cinco dias de muita folia e, na avaliação do Departamento de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, atendeu os objetivos principais propostos pela organização.

Desde a última sexta-feira (17/02) até terça-feira (21/02), a população pôde se divertir com diversas atrações em diferentes locais. Somente no Carnafunk, e de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, um público de mais de 40 mil pessoas compareceu na somatória dos cinco dias de festa no Ginásio Milton Olaio Filho. Já na Praça da XV foram mais de 20 mil pessoas, enquanto as matinês do Parque do Bicão e as festividades nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia também receberam bom público.

Conforme o diretor do Departamento de Artes e Cultura, Carlos Alberto Caromano, o Carnaval 2023 termina em São Carlos de modo satisfatório. “O Carnaval aconteceu de forma muito saudável em toda a cidade. Tivemos públicos muito interessantes, como as 8 mil pessoas que foram ao Milton Olaio na segunda-feira (20/02), e uma população que se alegrou e não apresentou nenhuma intercorrência em nenhum dos cinco locais de folia. Também tivemos a questão da chuva, que deu uma trégua e contribuiu. Isso tudo fez o sucesso da nossa festa”, comemora Caromano.

Ele aproveitou para agradecer a presença de cada colaborador para que os eventos acontecessem. “Tivemos o apoio incondicional dos artistas locais, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, de secretarias municipais como Habitação e Desenvolvimento Urbano, Comunicação, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito, dos servidores do Departamento de Artes e Cultura, enfim, de todos os que contribuíram para a realização da festa. Por fim, agradeço também o prefeito Airton Garcia, o vice-prefeito Edson Ferraz, o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, demais secretários e vereadores que compareceram e prestigiaram os eventos”, acrescenta o diretor.

