Carnaval da Nossa Gente leva a folia para várias regiões de São Carlos

Crédito: Prefeitura Municipal de São Carlos

Samba, funk e muito remelexo! A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura, preparou para o são-carlense o Carnaval da Nossa Gente 2020. A festa começa já na noite de sexta-feira, dia 21, e só acaba quando terminar o feriado de carnaval, na terça-feira.

Vários artistas locais vão se apresentar em diferentes regiões da cidade. Também vai ter muitos DJs animando a festa. A Praça XV de Novembro, a Fundação Educacional São Carlos – FESC, a Praça Ronald Golias no Cidade Aracy II e os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia são alguns dos locais que vão receber os shows e apresentações.

Um esquema especial de segurança foi preparado para que os foliões possam curtir a festa com tranquilidade e alegria. As atrações musicais vão desde as tradicionais marchinhas de carnaval até a novidade do carnafunk!

Um mix de carnaval e funk, criado por vários grupos de samba e DJs, vai animar a galera que for conferir a festa no estacionamento interno do Ginásio Milton Olaio Filho. As bandas Mania da Gente, Caio Mania, Samba Topp, Aline Braga e 4ª Essência vão se unir aos DJs Antony, Tiago Costa, Ligero, Thamiris, Vinni, Luizinho, Duo Ribeiro e BIcrazy e botar todo mundo pra dançar, a partir de sexta-feira, à noite, até a terça de carnaval.

Confira a programação completa e já vá ensaiando os passinhos!

Programação

21 a 24/fev, das 20h à 1h

e 25/fev, das 19h às 23h

CARNAFUNK!

Mix de carnaval e funk com grupos de samba e DJs locais

Estacionamento interno do Ginásio Milton Olaio Filho

22/fev – sábado

FESC Vila Nery

16h às 18h: Show com Regina Dias

18 às 20h: Banda Babilônia

Praça XV de Novembro

18h às 21h: Banda Doce Veneno

21h às 23h: Banda Sapeca Yayá com Regina Dias

Praça Ronald Golias, no Cidade Aracy II

19h às 20h: Músicas carnavalescas

20h às 23h: Show com Betinho Max

Rua Bela Cintra, no Distrito de Água Vermelha

19h às 22h: Banda Alegria Brasil

23/fev – domingo

Praça XV de Novembro

16h às 20h: Marchinhas de carnaval

20h30 às 23h: Banda Vinil 78

Rua Bela Cintra, no Distrito de Água Vermelha

16h às 20h: DJ Tiago Costa

Rodoviária de Santa Eudóxia

16h às 20h: DJ Bruno Tony

24/fev - segunda-feira

FESC Vila Nery

16h às 18h: Banda Soul Mundo

18h às 20h: Flora Reyes e grupo

Praça XV de Novembro

18h às 21h: Banda Doce Veneno

21h às 23h: Banda Maria Vai com os Outros, com Diego Lima

25/fev - terça-feira

Praça XV de Novembro

16h às 20h: Grupo SamBanda Show

Leia Também