Carna Funk abre o Carnaval 2020 em São Carlos

O CARNA FUNK, programação especial para a juventude, abre oficialmente nesta sexta-feira (21/02), a partir das 20h, no estacionamento interno do Ginásio Milton Olaio Filho, o carnaval de São Carlos. A festa começa com a apresentação do DJ Antony e segue com a Banda Quarta Essência, Aline Braga, Caio Mania e o DJ Tiago.

O mix de carnaval e funk é um dos eventos da programação oficial da festa do momo elaborada pela Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Arte e Cultura (CEMAC). As apresentações começam na sexta e seguem até terça-feira (25/02) com diversão para os jovens a partir dos 14 anos (Portaria 01/2009). Menores somente poderão entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

No sábado (22/02) quem for ao CARNA FUNK poderá assistir as apresentações do DJ Ligero, da Banda Samba Topp, Mania da Gente, Aline Braga e do DJ BL Crazy; no domingo (23/02) sobem ao palco a DJ Thamiris, Aline Braga, Caio Mania, Samba Topp e o DJ Vinni; na segunda (24/02) quem comanda a festa é o Duo Ribeiro, Caio Mania, Aline Braga, Samba Topp, Mania da Gente e o DJ Luizinho. Na terça-feira (25/02), último dia do carnaval, a festa começa mais cedo no Milton Olaio Filho, às 19h, e termina mais cedo, às 23h. O som ficará por conta dos DJs Luizinho, Duo Ribeiro, Thamires, BL Crazy, Ligero, Tiago e Antony.

A programação é totalmente gratuita e contará com apresentações musicais de diferentes estilos em diferentes locais. “No Milton Olaio a programação é especial para a juventude que até então sempre reivindicava uma festa voltada para eles, com o som que eles curtem, por isso estamos dividindo a programação do carnaval 2020, com eventos para vários públicos e em diferentes regiões da cidade. Também já nos reunimos tanto com a Polícia Militar como com a Guarda Municipal e a segurança será reforçada nesse período. Estamos organizando eventos com infraestrutura total, segurança e com equipe de limpeza em todos os locais para que a população possa curtir os shows com tranquilidade, em um ambiente seguro e limpo”, garanteo secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz.

Na Praça da XV (Praça Doutor Christiano Altenfelder Silva) asbandas e grupos tradicionais da cidade vão alegrar a festa com muito samba, marchinhas e flashback de carnaval. Também estão programados shows na Fundação Educacional São Carlos (FESC/Vila Nery), na Praça Ronald Golias no Cidade Aracy II e nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Confira a programação completa do Carnaval 2020:

GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO - ÁREA DO ESTACIONAMENTO INTERNO - CARNAFUNK

DIAS 21, 22, 23 e 24/2 - 20h às 01h

DIA 25/02- 19h às 23h

Programação especial para juventude - Mix de Carnaval e funk com Grupos de Samba da Cidades e Djs.

PRAÇA XV DE NOVEMBRO:

Dia 22/02 (sábado)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Sapeca Yayá - com Regina Dias

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Marchinhas de Carnaval

20h30 às 23h - Banda Vinil 78

Dia 24/02 (segunda-feira)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Maria vai com os Outros - Diego Lima

Dia 25/02 (terça-feira)

16h às 20h - Grupo SamBanda Show

FESC (VILA NERY)

Dia 22/02 (sábado)

16h às 18h– Show com Regina Dias

18h às 20h - Banda Babilônia

Dia 24/02 (segunda-feira)

16h às 18h– Banda Soul Mundo

18h às 20h - Flora Reyes e Grupo

PRAÇA RONALD GOLIAS – CIDADE ARACY II

Dia 22/02 (sábado)

19h às 20h –Execução de músicas carnavalescas

20h às 23h - Apresentação de Betinho Max

ÁGUA VERMELHA (RUA BELA CINTRA)

Dia 22/02 (sábado)

19h às 22h - Banda Alegria Brasil

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h – DJ Tiago Costa

SANTA EUDÓXIA – RODOVIÁRIA

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Animação com DJ Bruno Tony.

