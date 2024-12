Caravana de Natal Coca-Cola passará por São Carlos na próxima quarta-feira

Caravana de Natal Coca-Cola - Crédito: arquivo

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, emitiram autorização para a realização da Caravana de Natal da Coca-Cola que esse ano passa por São Carlos no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, com saída do Shopping Iguatemi.

O Departamento de Fiscalização orientou a organização do evento que compete informar aos motoristas da Carreata que deverão respeitar as normas de circulação e conduta do CTB, estando ciente que qualquer irregularidade constatada no trajeto será passível de autuação, devendo os participantes respeitarem toda a sinalização da via a qual passará a carreata.

Já a Secretaria Municipal de Transporte Trânsito analisou e aprovou toda documentação enviadas dos caminhões e respectivos motoristas. A Fiscalização de trânsito irá acompanhar a caravana em todo trajeto.

Confira o percurso da Caravana da Coca-Cola em São Carlos:

- Saída do Shopping Iguatemi;

- Segue pela Avenida Tancredo de Almeida Neves;

- Entra na Avenida Grécia segue para a Avenida Pádua Salles;

- Segue pela Rua João Lourenço Rodrigues até a Praça Itália;

- Segue pela Avenida Getúlio Vargas até a Rotatória do Cardinalli;

- Desce pela Avenida Germano Fher Júnior até a rotatória próxima à

Educativa;

- Segue pela Avenida Comendador Alfredo Maffei até a Rua Dom Pedro II, vira na Rua Bento Carlos até Avenida São Carlos;

- Segue pela Avenida São Carlos, passando pelo Mercadão, Catedral e Praça Coronel Salles;

- Entra à esquerda na Rua 7 de Setembro segue até Rua Episcopal;

- Desce até a Rua Conde do Pinhal e vira à direita;

- Segue na Conde do Pinhal até a Comendador Alfredo Maffei;

- Vai até a Rotatória do Cristo e entra na Avenida Francisco Pereira Lopes;

- Segue até a Rua Ângelo Passeri, virando à esquerda (antigo Casabranca);

- Sobe até a Rua Eugênia Accácio;

- Segue até a Rua Álvaro Giongo;

- Passa pelo Passeio São Carlos e retorna à Rua Álvaro Giongo, seguindo para a Rua Miguel Petroni;

- Finaliza na Rua Orlando Fazzani (próximo ao Shopping do Churrasco);

As pessoas também podem verificar o percurso (mapa) no site oficial da empresa ou no aplicativo Natal Coca-Cola.

Leia Também